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Feyyaz Şerifoğlu'yla Merve Dinçkol'un düğün tarihleri belli oldu!

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'yla haber spikeri Merve Dinçkol nikah masasına oturacak. Dört yıldır görüşmekte olan çift, 29 Temmuz'da evlenecek.

HÜSNA KÖŞGER24 Haziran 2025 Salı 17:09 - Güncelleme:
Feyyaz Şerifoğlu'yla Merve Dinçkol'un düğün tarihleri belli oldu!
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Haber spikeri Merve Dinçkol'la evlilik hazırlığında olan oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, daha önce verdiği röportajda düğün sürecinden bahsetmişti.

"GELENEKSEL TARAFIMI EKSİK EDEMEM"

Geleneklerine bağlı birisi olduğunu ve davul-zurna eşliğinde kız evine gideceğini söyleyen Feyyaz Şerifoğlu, 'Şimdi kızı evinden alman lazım. Rize'de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz. Eğer çok sıcak olmazsa Amerika'ya gitmeyi istiyoruz, gidemezsek aklımızda Avrupa ya da ülkemiz Türkiye var' ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile 4 yıldır görüşmekte olduğu spiker Merve Dinçkol, 29 Temmuz'da evlenecek.

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