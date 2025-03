Filistinli yönetmen Basel Adra Oscar töreninden dünyaya seslendi!

Dün gece gerçekleştirilen Oscar Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülünün sahibi, 'Başka Toprak Yok' filmiyle Filistinli yönetmen Basel Adra oldu. Filistinlilerin yaşadıkları işgal zulmünü anlatanan Basel Adra, yaptığı konuşmayla dünyaya seslendi.

Basel Adra, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

'Yaklaşık iki ay önce baba oldum ve en büyük dileğim, kızımın benim şu an yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaması. Sürekli olarak işgalcileirn varlığını, şiddeti, ev yıkmalarını ve zorla yerinden edilmeleri hissetmek zorunda kalmaması Masafir Yatta'daki topluluğum, İsrail işgali altında her gün bunlarla karşı karşıya. No Other Land, on yıllardır maruz kaldığımız ve hala direnmeye devam ettiğimiz bu sert gerçekliği en iyi şekilde yansıtıyor. Dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Adaletsizliği durdurun. Filistin halkına yönelik etnik temizliği sona erdirin.'