2019'un en çok kazananı belli oldu

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Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlülerini açıkladı

Forbes dergisinin en çok kazanan 100 ünlü listesinin zirvesine ABD’li ünlü sanatçı Taylor Swift yerleşti.

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Forbes’un verilerine göre, 29 yaşındaki Taylor Swift son bir yılda 185 milyon dolar kazandı. Swift’in "Reputation" albümüyle yaptığı dünya turunun, topladığı 226.1 milyon dolar ile en çok para kazanan tur olarak ABD tarihine geçtiği kaydedildi.
 
İlk haftasında 2 milyondan fazla satan Reputation albümü daha önce Swift’e, Forbes’un 2018’in en çok kazanan kadın şarkıcılar listesinde ikinci sıra almasına yardımcı olmuştu.
 
2019’un en çok kazanan ikinci ünlüsü ABD’li top model ve Kylie Cosmetics kozmetik şirketinin sahibi Kylie Jenner oldu. Jenner’in son bir yılda 170 milyon dolar kazandığı ifade edildi. Üçüncü sıra, 150 milyon dolar ile Kanye West’in oldu.
 
127 milyon dolar kazanan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 110 milyon dolar kazanan İngiliz sanatçı Edward Christopher Sheeran da ilk 5’e girmeyi başardı.
 
Listede 100 kişiden 38’inin müzik dünyası temsilcisi olduğu dikkat çekerken sporcu sayısının 34 olduğu kaydedildi.
 
(Sputnik)

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