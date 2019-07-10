2019'un en çok kazananı belli oldu

Forbes’un verilerine göre, 29 yaşındaki Taylor Swift son bir yılda 185 milyon dolar kazandı. Swift’in "Reputation" albümüyle yaptığı dünya turunun, topladığı 226.1 milyon dolar ile en çok para kazanan tur olarak ABD tarihine geçtiği kaydedildi.

İlk haftasında 2 milyondan fazla satan Reputation albümü daha önce Swift’e, Forbes’un 2018’in en çok kazanan kadın şarkıcılar listesinde ikinci sıra almasına yardımcı olmuştu.