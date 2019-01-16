İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4058
  • 6,172
  • 224.382
  • 93.453
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Gamze Özçelik kimdir kaç yaşında nereli? Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik ne iş yapıyor?

Gamze Özçelik kimdir kaç yaşında nereli? Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik ne iş yapıyor? soruların yanıtları google üzerinden araştırılan konular arasında. Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik, yaptığı yardımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gamze Özçelik, en son ‘Kutulamâre’ dizisinin kadrosunda yer almıştı. Gamze Özçelik’in hayatına ilişkin merak edilenleri, biyografisi ve hayat hikayesi hakkında bilgileri bu haberimiz üzerinde derledik. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir. Çocukluk yıllarında psikolog veya iç mimar olmak isteyen Gamze Özçelik, modelliğin yerine oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Okan Yalabık ve Erken Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı Serseri dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. İşte Gamze Özçelik hakkında merak edilenler..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gamze Özçelik kimdir kaç yaşında nereli? Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik ne iş yapıyor? soruların yanıtları google üzerinden araştırılan konular arasında. Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik, yaptığı yardımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gamze Özçelik, en son ‘Kutulamâre’ dizisinin kadrosunda yer almıştı. Gamze Özçelik’in hayatına ilişkin merak edilenleri, biyografisi ve hayat hikayesi hakkında bilgileri bu haberimiz üzerinde derledik. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir. Çocukluk yıllarında psikolog veya iç mimar olmak isteyen Gamze Özçelik, modelliğin yerine oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Okan Yalabık ve Erken Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı Serseri dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. İşte Gamze Özçelik hakkında merak edilenler..

Geçtiğimiz günlerde tesettüre giren ve dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik, Selda Alkor'un "Türkiye ile ilgilensin" eleştirilerine cevap verdi.


'TÜRKİYE İLE İLGİLENSİN' DEMİŞTİ

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Selda Alkor, Afrika'da su kuyuları açan, Suriyeli mültecileri ziyaret edip hediyeler ve yardımlar yapan oyuncu Gamze Özçelik'i hedef alan eleştirilerde bulunmuştu. Ünlü oyuncu Selda Alkor, insanlara umut olan Özçelik hakkında "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" şeklinde konuşmuştu.

GAMZE ÖZÇELİK CEVAP VERDİ

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, ise sosyal medya hesabından yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir.

Çocukluk yıllarında psikolog veya iç mimar olmak isteyen Gamze Özçelik, modelliğin yerine oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Okan Yalabık ve Erken Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı Serseri dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

 

Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş’la 2008’de evlenen ve 1 çocuk sahibi olan Gamze Özçelik, 2011’de boşandı. İkilinin ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edildi. ancak Gamze Özçelik, söz konusu iddiaları yalandı.

 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Donanmanın iletişimini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme

Donanmanın iletişimini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme

CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

"Putin’in özel hayatı kanınızı dondurabilir"

'Putin’in özel hayatı kanınızı dondurabilir'

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu

“Saldırganlar öldürüldü, kriz sona erdi”

“Saldırganlar öldürüldü, kriz sona erdi”

FETÖ'cü terörist TCG Turgut Reis Fırkateyni'ni hedef aldı

FETÖ'cü terörist TCG Turgut Reis Fırkateyni'ni hedef aldı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA