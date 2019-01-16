Gamze Özçelik kimdir kaç yaşında nereli? Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik ne iş yapıyor? soruların yanıtları google üzerinden araştırılan konular arasında. Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik, yaptığı yardımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gamze Özçelik, en son ‘Kutulamâre’ dizisinin kadrosunda yer almıştı. Gamze Özçelik’in hayatına ilişkin merak edilenleri, biyografisi ve hayat hikayesi hakkında bilgileri bu haberimiz üzerinde derledik. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir. Çocukluk yıllarında psikolog veya iç mimar olmak isteyen Gamze Özçelik, modelliğin yerine oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Okan Yalabık ve Erken Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı Serseri dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. İşte Gamze Özçelik hakkında merak edilenler..

Geçtiğimiz günlerde tesettüre giren ve dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik, Selda Alkor'un "Türkiye ile ilgilensin" eleştirilerine cevap verdi.





'TÜRKİYE İLE İLGİLENSİN' DEMİŞTİ



Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Selda Alkor, Afrika'da su kuyuları açan, Suriyeli mültecileri ziyaret edip hediyeler ve yardımlar yapan oyuncu Gamze Özçelik'i hedef alan eleştirilerde bulunmuştu. Ünlü oyuncu Selda Alkor, insanlara umut olan Özçelik hakkında "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" şeklinde konuşmuştu.



GAMZE ÖZÇELİK CEVAP VERDİ



Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, ise sosyal medya hesabından yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir.

Çocukluk yıllarında psikolog veya iç mimar olmak isteyen Gamze Özçelik, modelliğin yerine oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Okan Yalabık ve Erken Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı Serseri dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş’la 2008’de evlenen ve 1 çocuk sahibi olan Gamze Özçelik, 2011’de boşandı. İkilinin ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edildi. ancak Gamze Özçelik, söz konusu iddiaları yalandı.