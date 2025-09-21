İSTANBUL 26°C / 19°C
  • Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı!
Magazin

Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde, Bayhan konser verdi. Şarkıcı, Festival Park'ı dolduran on binlerce hayranıyla bir araya geldi.

21 Eylül 2025 Pazar 14:58
Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı!
GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan şarkıcı Bayhan, konserine cover çalışması "Tiryakinim" ile başladı. Ardından "Seninle Olmak Var Ya" ve "Ah İstanbul" gibi şarkıları seslendiren şarkıcı, dinleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.

Repertuvarında Türk müziğinin önemli isimlerine de yer veren Bayhan, Müslüm Gürses'ten "Seni Yazdım" eserini yorumlayarak büyük alkış aldı.

Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Bayhan, konser boyunca izleyicilerle sık sık sohbet etti. Bayhan, "En kötü günümüz böyle olsun. Bizi sizlerle buluşturdukları için Kültür Yolu Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

