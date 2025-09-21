Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan rüzgarı!

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan şarkıcı Bayhan, konserine cover çalışması "Tiryakinim" ile başladı. Ardından "Seninle Olmak Var Ya" ve "Ah İstanbul" gibi şarkıları seslendiren şarkıcı, dinleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.

Repertuvarında Türk müziğinin önemli isimlerine de yer veren Bayhan, Müslüm Gürses'ten "Seni Yazdım" eserini yorumlayarak büyük alkış aldı.

Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Bayhan, konser boyunca izleyicilerle sık sık sohbet etti. Bayhan, "En kötü günümüz böyle olsun. Bizi sizlerle buluşturdukları için Kültür Yolu Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.