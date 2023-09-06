Gelin Evi yarışması Show Tv'de hafta içi her gün ekrana geliyor. Her bölümde farklı bir gelinin evine konuk olunan programın yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu isimlerden biri olan Gelin Evi Beyza dikkat çeken yarışmacılar arasında yer aldı. Peki Gelin Evi Beyza kimdir? Gelin Evi yarışmacısı Beyza Daşdemir kaç yaşında, nereli?

GELİN EVİ BEYZA KİMDİR?



Gelin Evi Beyza 26 yaşındadır. Aslen Karabüklü olan Beyza Daşdemir kendisinin hazırladığı bujiteri ürünleri satıyor. Beyza Örenli Daşdemir'ın İnstagramda 6 bin 775 takipçisi bulunuyor.

Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 1117. Bölümünde; 40 günlük evli Beyza Daşdemir'in evine konuk olundu. Beyza Gelin'in ev dekorasyonu, misafirperverliği, sofra sunumu, çeyizi ve düğünü değerlendirildi.

Gelin Evi yarışmasında haftanın sonunda kazanan gelin 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Ayrıca her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek.

Mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye girmeye hazır yeni evli gelinler, bu program tam size göre. Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.