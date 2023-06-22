İlkim Yerdelen Ercanlı, Gelin Evi programının yarışmacılarından dikkat çeken isimler arasında yer aldı. SHOW TV ekranlarının sevilen programı Gelin Evi'nde her hafta yarışmacılar evlerinde diğer yarışmacıları ağırlıyor. Acil sağlık personeli olan Gelin Evi İlkim kimdir? Gelin Evi yarışmacısı İlkim Yerdelen Ercanlı kaç yaşında? İşte detaylar...

GELİN EVİ İLKİM YERDELEN ERCANLI KİMDİR?



Gelin Evi'nde haftanın en iddialı gelinlerinden biri olan İlkim Yerdelen Ercanlı, 1 çocuk annesidir. Acil sağlık personeli olan İlkim Yerdelen Ercanlı 19 yaşındadır.

Yayınladığı fotoğraf ve videolarla beğeni kazanan İlkim'in Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.

