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Gelin Evi İlkim kimdir? Gelin Evi yarışmacısı İlkim Yerdelen Ercanlı kaç yaşında?

Gelin Evi Programı izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. SHOW TV'de yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nin yarışmacılarından İklim Yerdelen Ercanlı'nın hayatı merak ediliyor. Gelin Evi programı hafta içi her gün Aslı Hünel tarafından sunuluyor. Peki sevilen programın yarışmacılarından Gelin Evi İlkim kimdir? Gelin Evi yarışmacısı İlkim Yerdelen Ercanlı kaç yaşında?

22 Haziran 2023 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Gelin Evi İlkim kimdir? Gelin Evi yarışmacısı İlkim Yerdelen Ercanlı kaç yaşında?
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İlkim Yerdelen Ercanlı, Gelin Evi programının yarışmacılarından dikkat çeken isimler arasında yer aldı. SHOW TV ekranlarının sevilen programı Gelin Evi'nde her hafta yarışmacılar evlerinde diğer yarışmacıları ağırlıyor. Acil sağlık personeli olan Gelin Evi İlkim kimdir? Gelin Evi yarışmacısı İlkim Yerdelen Ercanlı kaç yaşında? İşte detaylar...

GELİN EVİ İLKİM YERDELEN ERCANLI KİMDİR?

Gelin Evi'nde haftanın en iddialı gelinlerinden biri olan İlkim Yerdelen Ercanlı, 1 çocuk annesidir. Acil sağlık personeli olan İlkim Yerdelen Ercanlı 19 yaşındadır.

Yayınladığı fotoğraf ve videolarla beğeni kazanan İlkim'in Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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