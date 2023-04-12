Gelinim Mutfakta Olena hakkında detaylar ve yarışmacının kim olduğu izleyici tarafından merak edildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında diskalifiye olan Özlem Argün'ün yerine yeni bir isim geldi. Yarışmaya bu hafta dahil olan Olena Melnıchuk, yabancı uyruklu olmasıyla izleyicinin dikkatini çekti. Peki Gelinim Mutfakta Olena kimdir, kaç yaşında? İşte Gelinim Mutfakta yarışmacısı Olena Melnıchuk hakkında merak edilenler

Kanal D ekranlarında her gün seyircisi ile buluşan Gelinim Mutfakta programı heyecanlı sahnelere konu oldu. Yarışmanın son bölümünde kayınvalideler gelinleri puanlarken en çok konuşulan anlar Natali'nin gelini Olena'ya verdiği puan oldu.

Elinin lezzetini güvenen Olena, yarışmadaki iddiasını şu sözlerle dile getirdi.

Gün sonunda kaynanalardan en yüksek puanı alarak zirveye ulaşan isim çeyrek altınların sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA OLENA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Gelinim Mutfakta yarışmasına Aslen Ukraynalı olan Alena Melnichuk dahil oldu. İlk defa Gelinim Mutfakta yarışmasına gelin kaynana yabancı olarak dahil olması, dikkatlerden kaçmadı.

Bu hafta yarışmaya dahil olan Olena ve kayınvalidesi Natalia iddiasını ortaya koydu.

Ukraynalı olan Olena Melnıchuk 1996 yılında dünyaya geldi. Hukuk Fakültesi mezunu olan Olena 11 yıldır Türkiye'de yaşıyor.

27 yaşında olan Olena, Sivas gelini oldu. Evliliğinden 5 ve 3 yaşında iki çocuğu oldu.

Güzellik uzmanı olan yarışmacı 4 yıl evli kaldıktan sonra boşandı.

Şu an Nişanlı olan Olena 7 yıl önce Müslüman oldu.