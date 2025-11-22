İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gerçek hırsız ortaya çıkacak mı? Cennetin Çocukları'nda heyecan dorukta
Magazin

Gerçek hırsız ortaya çıkacak mı? Cennetin Çocukları'nda heyecan dorukta

TRT1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, on birinci bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde Reşat, İskender'in durumundan kuşkulanarak Arafköy'e tetikçilerini gönderiyor. Öte yandan, Şeref'in onayıyla evlilik yoluna giren Adem ve Sezen'in hikayesi beklenmedik sınavlarla devam ederken, Çapa ise masumiyetini kanıtlamaya çalışıyor. Yasemin'in karşısındaki sırlar ve gerçek hırsızın ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oluyor.

Haber Merkezi22 Kasım 2025 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
Gerçek hırsız ortaya çıkacak mı? Cennetin Çocukları'nda heyecan dorukta
ABONE OL

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları on birinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Reşat, İskender'in yaşadığından şüphe etmektedir. Bu yüzden Arafköy'e tetikçilerini gönderir. İskender eski dostu, yeni düşmanı Döndegel karşısında ne yapacaktır?

Şeref, Adem ve Sezen'in evliliğine izin vermiştir ancak bu kadarıyla bitecek midir? Adem ve Sezen daha nelerle sınanacaktır?

Çapa, her ne kadar masum olsa da suçlanmış, Yasemin'in karşısında çaresiz kalmıştır. Yasemin, Çapa'ya ulaşabilecek midir? Gerçek hırsız ortaya çıkacak mıdır?

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.