Gerçek hırsız ortaya çıkacak mı? Cennetin Çocukları'nda heyecan dorukta

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları on birinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Reşat, İskender'in yaşadığından şüphe etmektedir. Bu yüzden Arafköy'e tetikçilerini gönderir. İskender eski dostu, yeni düşmanı Döndegel karşısında ne yapacaktır?

Şeref, Adem ve Sezen'in evliliğine izin vermiştir ancak bu kadarıyla bitecek midir? Adem ve Sezen daha nelerle sınanacaktır?

Çapa, her ne kadar masum olsa da suçlanmış, Yasemin'in karşısında çaresiz kalmıştır. Yasemin, Çapa'ya ulaşabilecek midir? Gerçek hırsız ortaya çıkacak mıdır?