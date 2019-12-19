Geri dönüşüm engelleri kaldırdı 

19.12.2019 00:59 - Güncelleme: 19.12.2019 00:59

Levent’in gençlerle buluşması bir başka mutluluğa vesile oldu. Üsküdar’da geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan engelli araçları Haluk Levent tarafından ihtiyaç sahiplerine iletildi.

SAHNEDEN TEŞEKKÜR

Etkinlikte konuşan Haluk Levent, programa katılması için Üsküdar Belediyesi’nin yardıma muhtaç iki çocuğun ihtiyacı olan medikal cihazları almasını istediğini belirtti. Bu istek üzerine Üsküdar Belediyesi de ‘Dönüşümde Üsküdar Modeli’ adıyla başlattığı geri dönüşüm projesinden elde ettiği kazanç ile medikal cihazları alarak ihtiyaç sahiplerine verdi. Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür eden Levent, şöyle konuştu: “İki kardeşimiz için 2 medikal araç gerekiyordu ve bu medikal araçlar çok pahalıydı. Belki 100 bin liraya yakın bir durumdaydı. Ve bu iki medikal araç bir tanesi SMA’lı çocuğumuzun bir tanesi de yıllardır engelli olarak yaşayan bir kardeşimizin çok ihtiyacıydı ve özel yapım olarak Avrupa’dan getirtilmesi gerekiyordu. Üsküdar Belediyesi ile görüştüğümüzde 2 medikal aracın ihtiyaç sahiplerine verilmesini rica ettik.’’