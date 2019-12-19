İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9251
  • EURO
    6,5929
  • ALTIN
    280.306
  • BIST100
    110575
Magazin

Geri dönüşüm engelleri kaldırdı 

Türk rock müziğini Anadolu ezgileriyle harmanlayan Haluk Levent, Nevmekan Sahil’de gençlerle bir araya geldi.

19.12.2019  00:59 - Güncelleme: 19.12.2019  00:59

Levent’in gençlerle buluşması bir başka mutluluğa vesile oldu. Üsküdar’da geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan engelli araçları Haluk Levent tarafından ihtiyaç sahiplerine iletildi. 

SAHNEDEN TEŞEKKÜR 

Etkinlikte konuşan Haluk Levent, programa katılması için Üsküdar Belediyesi’nin yardıma muhtaç iki çocuğun ihtiyacı olan medikal cihazları almasını istediğini belirtti. Bu istek üzerine Üsküdar Belediyesi de ‘Dönüşümde Üsküdar Modeli’ adıyla başlattığı geri dönüşüm projesinden elde ettiği kazanç ile medikal cihazları alarak ihtiyaç sahiplerine verdi. Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür eden Levent, şöyle konuştu:  “İki kardeşimiz için 2 medikal araç gerekiyordu ve bu medikal araçlar çok pahalıydı. Belki 100 bin liraya yakın bir durumdaydı. Ve bu iki medikal araç bir tanesi SMA’lı çocuğumuzun bir tanesi de yıllardır engelli olarak yaşayan bir kardeşimizin çok ihtiyacıydı ve özel yapım olarak Avrupa’dan getirtilmesi gerekiyordu. Üsküdar Belediyesi ile görüştüğümüzde 2 medikal aracın ihtiyaç sahiplerine verilmesini rica ettik.’’ 

Haluk Bayraktar´dan Duygulandıran İHA paylaşımı! 5.5 tonluk dev

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı
Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?
Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor
Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.