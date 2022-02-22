22 Şubat 2022 Salı 13:55 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 13:55

Gizem Tuncer kimdir? sorusunun yanıtı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Parasız adam gereksiz adamdır" açıklamasıyla magazin gündeminde tartışmalara yol açan Gizem Tuncer hakkında araştırmalar hız kazandı. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler...

GİZEM TUNCER KİMDİR?

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, sanatçı Mahmut Tuncer'in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer'dir. Gizem Tuncer,Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri almıştır.

Oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde tamamlayan Gizem Tuncer, lise eğitimi devam ederken Erol Sayan'dan nota, usul ve nazariyat dersleri de alır.

Gizem Tuncer, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazandı ve Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma fırsatı elde etti.

İlk sahne deneyimini babasıyla yaşayan Gizem Tuncer, 6 yıl boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede beraber performans sergiledi."Aşk Uykusu" EP'si ile müzik dünyasına giriş yapan genç sanatçı, müzik kariyerine devam etmektedir.