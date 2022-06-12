Tarık Koşuoğlu kim? sorusunun yanıtı, Gizli Saklı dizisini izleyenler tarafından merak edildi. Fox TV ekranlarının yeni dizisi Gizli Saklı'da Tarık Koşuoğlu karakterini Tardu Flordun canlandırıyor. Peki Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tardu Flordun hangi dizilerde oynadı?

GİZLİ SAKLI TARIK KOŞUOĞLU KİM?

Gizli Saklı dizisinde Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) bir mafya babasıdır.

Başrollerini Sinem Ünsal, Halit Özgür Sarı, Tardu Flordun gibi oyuncuların paylaştığı Gizli Saklı dizisinin yönetmenliğini ve senaryosunu Şahin Altuğ üstleniyor.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı Oyuncuları arasında yer alan Sinem Ünsal Naz karakterine, Halit Özgür Sarı Pamir karakterine, Tardu Flordun ise Tarık Koşuoğlu karakterine hayat veriyor.

TARDU FLORDUN KİMDİR, NERELİ?

Tardu Flordun, 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası Macit Flordun gibi sahne sanatlarını seçen Flordun, tiyatro eğitimi almaya karar verdi.

Tardu Flordun'un babası Macit Flordun:

TARDU FLORDUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tardu Flordun; Evdeki Yabancı, İki Oda Bir Sinan, Aşk Oyunu, Davetsiz Misafir, Binvir Gece Masalı dizilerinin ardından Gizli Saklı dizisinde Tarık Koşuoğlu karakteriyle seyirci karşısında.

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden tam puanla mezun olan Flordun, bunun ardından tiyatronun yanısıra çeşitli dizi ve sinema filmlerinde yeraldı.

Kocaeli Şehir Tiyatrosu'na bağlı olan Flordun, 1998'de Leoparın Kuyruğu adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas'la birlikte oynadı. 2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle (Eren rolünde) televizyon oyunculuğuna başladı. 2002'de Efsane (Can rolünde), Bir Tatlı Huzur ve İki Oda Bir Sinan (Kerem rolünde) dizilerinde yer aldı.

2005 yılında sessizliğini bozan Flordun, Pınar Altuğ ile başrollerini paylaştıkları Davetsiz Misafir dizisinde ünlü ve çapkın pop star Tarcan rolüyle ekrana geldi. Aşk Oyunu adlı dizide de rol alan Flordun, aynı yıl Nurseli İdiz, Ceyda Düvencive Gülben Ergen ile Bir Varmış Bir Yokmuş adlı filmde oynadı.

Tardu Flordun, 2006'da yayınlanmaya başladığı andan itibaren izlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı dizide rol aldı.

2006'da Uğur Polat ve Selma Ergeç'in başrolünde olduğu Sis ve Gece filminde 'Piç Neco' rolünde oynayan Flordun, 2007 yılında Sözün Bittiği Yer adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.

2011 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı ve başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, Cansu Dere gibi oyuncuların oynadığı "Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminde Red Kit karakterini canlandırmıştır.

Tardu Flordun Filmleri ve Dizileri :

2015 - Eve Dönüş (Kürşad) (TV Dizisi)

2014 - Silsile (Faruk) (Sinema Filmi)

2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2011 - Türkan (Çağlayan) (Sinema Filmi)

2011 - Tek Başımıza (Tuğrul) (TV Dizisi)

2011 - Sırat (Kenan Emir Sancaktar) (TV Dizisi)

2011 - Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Red Kit) (Sinema Filmi)

2010 - Mükemmel Çift (Bora Başaran) (TV Dizisi)

2010 - Bekle Beni (Borislav) (Sinema Filmi)

2007 - Sözün Bittiği Yer (Tardu) (Sinema Filmi)

2007 - 2009 - Parmaklıklar Ardında (TV Dizisi)

2007 - O Kadın (Okan) (Sinema Filmi)

2006 - Sis ve Gece (Piç Neco) (Sinema Filmi)

2006 - 2008 - Binbir Gece (TV Dizisi)

2005 - Davetsiz Misafir (Tarcan) (TV Dizisi)

2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Batur)(TV Filmi)

2005 - Aşk Oyunu (Mert) (TV Dizisi)

2004 - Camdan Pabuçlar (Kahraman) (TV Dizisi)

2003 - Mühürlü Güller (Demircioğlu) (TV Dizisi)

2003 - Fişgittin Bey (TV Filmi)

2002 - İki Oda Bir Sinan (Kerem) (TV Dizisi)

2002 - Efsane (Can) (TV Dizisi)

2002 - Bir Tatlı Huzur (TV Dizisi)

2000 - Evdeki Yabancı (Eren) (TV Dizisi)

1999 - Hepsi Bir Düştü (Selim) (TV Dizisi)

1998 - Leoparın Kuyruğu (Ateş) (Sinema Filmi)

1997 - Mektup (Sinema Filmi)

1996 - 1999Kara Melek (TV Dizisi)

TARDU FLORDUN TÜRK MÜ?

Tardu Flordun, Balkan asıllı bir Türk vatandaşıdır.

Flordun, alışılmamış ismi nedeniyle başına gelen bir olayı şöyle anlattı:

Genelde beni Ermeni zannediyorlar. Sen Ermeni misin, Rum musun diye soruyorlar. Bu soru bana çok geliyor. Tardu, eski Türkçe'de, karanlıktan gelen ışık demek. Eski Türkçe, öz Türkçe bir kelime. Flordun da, dedem Balkanlar'dan gelmiş, orada bir kasaba adı.