20 Şubat 2022 Pazar 13:26 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 13:26

Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile yakın zamanda evleneceğini açıkladı. Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Tatlı Hayat ve Kulüp gibi dizilerle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır, şimdilerde FOX Tv'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra'yı canlandırıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 'Azra' Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncunun hayatı...

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Bahadır, 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Akademi İstanbul Radyo; Televizyon bölümünden mezun olan Gökçe Bahadır, oyunculuk alanında kariyer yapmıştır.

Gökçe Bahadır, Müjdat Gezen sanat merkezide oyunculuk eğitimi almıştır. Akademide öğrenimini sürdürken aynı zamanda Bahadır, Fenerbahçe FM'de çalışmıştır. Okulunu bitirdikten sonra Bahadır, Best TV'de Vj'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

GÖKÇE BAHADIR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bahadır 2001 yılında "Tatlı Hayat" 2002 yılında "Beşik Kertmesi" 2003 yılında "Mühürlü Güller" dizilerinde rol almıştır. 2003-2005 yıllarında "Hayat Bilgisi" dizisi ile kendini geniş kitlelere tanıtan oyuncu, dizide "Törpü" rolünü üstlenmiştir. Bahadır daha sonra "Jojo" programının sunuculuğunu ve Yaprak Dökümü dizisinde "Leyla" karekterini canlandırmıştır.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ile ekranlara geri dönen Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü dizisi ile hafızalara kazınmıştır.

Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın (2015) isimli dizide Yadigâr karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz karakterini, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde avukat Azra karakterini canlandırdı.

Gökçe Bahadır, 2011 ylında oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile evlendi, 2012'de boşandı.

2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide rol alan Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler'de Oya karakterine hayat vermiştir.

GÖKÇE BAHADIR'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey dizisi - Avukat Azra

2021 - Kulüp dizisi - Matilda

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Oya)(TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Yonca) (Sinema filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Neriman) (Sinema filmi)

2013 – Aramızda Kalsın (Yadigar Yıldız) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Sinema filmi)

2011 – Sensiz Olmaz (Begüm) (TV Dizisi)

2006-2010 – Yaprak Dökümü (Leyla) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Kadife) (Sinema filmi)

2004 – Yol Palas Cinayeti

2004 – Hayat Bilgisi (Törpü Yeliz) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)