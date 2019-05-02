Aziz Yıldırım’ın eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, nereli, Aziz Yıldırım’la neden boşanıyor? Gonca Çelikkıran Yıldırım kimdir?

Gonca Çelikkıran ve Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım boşanıyor iddiaları magazin dünyası dahil şoke etti. 2011 yılında dünya evine giren Aziz Yıldırım ve Gonca Çelikkıran hakkında çıkan boşanma haberleri üzerinde, ‘Gonca Çelikkıran Yıldırım kimdir? Aziz Yıldırım’ın eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, nereli, Aziz Yıldırım’la boşanıyor mu?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Gonca Çelikkıran Aziz Yıldırım’dan neden boşanıyor? Merak ettiğiniz soruların cevapları haberimizde yer alıyor…

AZİZ YILDIRIM’LA GONCA ÇELİKKIRAN NEDEN BOŞANIYOR?

Gonca Çelikkıran’ın şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle anlaşmalı ayrılmak istediği öğrenilirken, kızları Yaz’ın velayeti, 10 milyon dolar ve Londra ile İstanbul’dan ev istediği ve davanın çekişmeli boşanma döndüğü iddia edildi. Ancak, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Aziz Yıldırım, eşi Gonca Çelikkıran ile hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili olarak, 'Hakkımızda çıkan bu haberler külliyen yalan. Boşanmıyoruz' ifadelerini kullandı.

GONCA ÇELİKKIRAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gonca Çelikkıran 1972 doğumlu. Ablası Gül Çelikkıran bir dönem Fenerbahçe Kulübü’nde Reklam Müdürü olarak çalışmış, Gonca Çelikkıran da Kulübün iletişim departmanında bir süre çalışmıştı. Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Aziz Yıldırım ile Çırağan sarayında 12 davetlinin katıldığı bir törenle dünya evine giren Çelikkıran hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs ayı başında 5 yıllık sevgilisi Gonca Çelikkıran ile çok gizli bir törenle hayatını birleştirmişti. Fenerbahçe’nin yeni gelini, Gonca Çelikkıran’ın kulübün iletişim bölümünde bir süre çalıştığı biliniyordu. Ancak, kendisiyle ilgil çok fazla bilgi yoktu. Gonca Çelikkıran’ın yıllar önce çalıştığı bir şirkete ait bilgilere ulaştı. Gonca Çelikkıran’ın, 1990′lı yılların sonunda 3-4 yıl boyunca JET-PA’da Halkla İlişkiler uzmanlığı yapmıştı. Bu, yakın çevresince biliniyor.

JET Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün, kamuoyunca yakından bilinen İMZA ve diğer projelerinin tanıtımında Gonca Çelikkıran da görev üstlenmişti. Tanıtım toplantılarında iletişim ve halkla ilişkiler uzmanı olarak G