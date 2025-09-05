Gönül Dağı altıncı sezonuyla başlıyor... Sürpriz isimler kadroda!

Gönül Dağı, altıncı sezona 6 Eylül Cumartesi akşamı 'merhaba' diyor. Gönül Dağı'nın hayranlarına yeni dönemde birbirinden ilginç sürprizleri var. Diziye Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız ve Hacı Konuk katıldı.

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel, Gedelli'nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir ve Süleyman'ın çocuklarının birbirinden ilginç maceraları altıncı sezonda da büyük beğeni toplayacak. Gönül Dağı, her bölümde izleyenleri derinden etkileyecek sımsıcak aile hikâyeleri ile yine milyonları TRT 1 ekranlarında buluşturacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Gedelli'de Ramazan'ın gidişinin ardından aylar geçmiştir. Amcaoğulları, TVR için çalışmaya devam eder. Süleyman'ın beklenmedik bir iyiliği herkesi şaşırtır. Bu iyilik, neleri değiştirecektir? Kasabaya intikam ateşiyle gelen Süleyman'ın çocukları, amcaoğullarını büyük bir tehlikenin içine sürükler. Süleyman'ın çocuklarının planı nedir?

Kasabaya Taner'in teyze oğlu Kadir gelir. Selami'ler, Kadir'i başkası zannedince işler karışır. Yanlış anlamalar nelere sebep olacaktır? Veysel ve Cemile arasında gerilim gittikçe büyür. Kenan bu kırgınlığa son ermek için harekete geçer. Kenan ne yapacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan ve Ömer Batu Dağlı rol alıyor.