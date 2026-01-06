Gönül Dağı ekibine 200. bölüme özel sürpriz!

Gönül Dağı, 200. Özel Bölümü'nde, "Bozkırın Tezenesi" büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'den sesleniyor sevenlerine. Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden ve dualar okuyan Berk Atan, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya ve Melis Sevinç, ardından Neşet Ertaş Müzesi'ni gezdi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda ve Neşet Ertaş Kültür Evi'nde yapılan çekimlerde uzun kuyruklar oluşturan Kırşehirliler, Gönül Dağı ekibini sevgi yağmuruna tuttular. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren Kırşehirliler, onları evlerine davet edip misafir etmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Ayrıca büyük halk ozanının yaşamında büyük yer tutan yakınları Haydar Ertaş ve Ünsal Bektaş da dizi ekibine Kırşehir gezisinde rehberlik ettiler. Büyük ozan Neşet Ertaş'ın çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş da Gönül Dağı ekibinin Kırşehir ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek onlara teşekkür ettiler.

Gönül Dağı'nın 200. Özel Bölümü'nde Kırşehirli Abdallar, Duran Taşan, Veli Ertaş, Yunus Deveci, Gürsel Culha, Yücel Culha, Erzade Culha, Kenan Culha, Hasan Hüseyin İçten ve Yusuf Kaplan, bir düğünde, söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait "Dertli Yoldaş" ve "Gülüşün Gülden Güzel" adı eserleri çalıp seslendirdiler. Büyük Üstadın "Gönül Dağı" türküsü de bu bölüme renk kattı.