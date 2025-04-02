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Gönül Dağı için yeni bir dönem mi başlıyor? Animasyon talebi gündemde!

Gönül Dağı hayranları, dizinin animasyon versiyonunun yapılması için sosyal medyada arka arkaya paylaşımlarda bulundu. Kısa sürede gündem olan gönül Dağı dizisi için istenen bu talebe yapımcıların nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 07:42 - Güncelleme:
Gönül Dağı için yeni bir dönem mi başlıyor? Animasyon talebi gündemde!
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Anadolu'nun sıcak ve nostaljik ruhunu ekrana taşıyan 'Gönül Dağı', izleyicilerinden gelen ilginç bir taleple gündeme geldi. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizi, büyük bir hayran kitlesine sahip olmaya devam ederken, izleyiciler bu hikâyeyi bir de animasyon formatında görmek istediklerini dile getirdi.

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran bu talep, 'Gönül Dağı' için yeni bir kapı aralayabilir. Farklı yaş gruplarına hitap edebilecek bir animasyon versiyonunun diziye yeni bir soluk getireceğini düşünen hayranlar, yapım ekibinden gelecek yanıtı heyecanla bekliyor.

Dizinin yapımcılarının bu isteğe nasıl bir karşılık vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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