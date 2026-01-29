Gönül Dağı yeni bölümüyle geliyor! TVR Havacılık'ın tanıtımında beklenmedik tepki…

6 sezondur ekrana gelen, her hafta reyting rekorları kıran TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 253. bölümüyle TRT 1 ekranında yer alacak.

GÖNÜL DAĞI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

TVR Havacılık, uzay çalışmalarına devam eder. Kasabalıya tanıtım yaparken beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşırlar. Başta Kazım olmak üzere kasabalı, TVR'ye neden tepki gösterecektir?

Kasabada uzaylı dedikoduları ayyuka çıkar. Kasabalı, TVR'yi suçlar. Amcaoğulları uzaylı meselesiyle ilgili ne yapacaktır?

Çetin, yeni nişanlı dönemini büyük bir heyecanla geçirmektedir. Tekin, Çetin'in sürekli evlerinde olmasından rahatsız olur. Esra, bu durumu Çetin'e nasıl söyleyecektir? Hüseyin, kasabada yeni tip ağıt modeline geçer. Hüseyin'in yeni iş modeli başarılı olacak mıdır?