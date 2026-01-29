İSTANBUL 16°C / 12°C
  Magazin
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gönül Dağı yeni bölümüyle geliyor! TVR Havacılık'ın tanıtımında beklenmedik tepki…
Magazin

Gönül Dağı yeni bölümüyle geliyor! TVR Havacılık'ın tanıtımında beklenmedik tepki…

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümünde; TVR Havacılık'ın tanıtımında beklenmedik bir tepki yaşanacak. Peki 253. bölümde neler yaşanacak?

29 Ocak 2026 Perşembe 16:35
Gönül Dağı yeni bölümüyle geliyor! TVR Havacılık'ın tanıtımında beklenmedik tepki…
ABONE OL

6 sezondur ekrana gelen, her hafta reyting rekorları kıran TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 253. bölümüyle TRT 1 ekranında yer alacak.

GÖNÜL DAĞI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

TVR Havacılık, uzay çalışmalarına devam eder. Kasabalıya tanıtım yaparken beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşırlar. Başta Kazım olmak üzere kasabalı, TVR'ye neden tepki gösterecektir?

Kasabada uzaylı dedikoduları ayyuka çıkar. Kasabalı, TVR'yi suçlar. Amcaoğulları uzaylı meselesiyle ilgili ne yapacaktır?

Çetin, yeni nişanlı dönemini büyük bir heyecanla geçirmektedir. Tekin, Çetin'in sürekli evlerinde olmasından rahatsız olur. Esra, bu durumu Çetin'e nasıl söyleyecektir? Hüseyin, kasabada yeni tip ağıt modeline geçer. Hüseyin'in yeni iş modeli başarılı olacak mıdır?

