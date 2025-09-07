İSTANBUL 27°C / 19°C
Magazin

Gönül Dağı yeni sezonuna gün birincisi olarak başladı!

TRT 1'in 5 sezondur ekrana gelen dizisi Gönül Dağı, dün akşam yayınlanan yeni sezon ilk bölümüyle gün birincisi oldu.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 14:17 - Güncelleme:
Gönül Dağı yeni sezonuna gün birincisi olarak başladı!
ABONE OL

Ekrana geldiği ilk bölümünden itibaren reytingleriyle dikkat çeken TRT 1 dizisi Gönül Dağı, altıncı sezonuna başladı. Bu sezon yenilenen oyuncu kadrosuyla ekrana gelen Gönül Dağı, 6 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen 183. bölümüyle Total grubunda 4.86, ABC1 grubundaysa 4.39 reyting alarak gün birincisi oldu.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Yaptıkları icadlarla kasabanın umudu olan amcaoğulları Taner ile Veysel'in, yaşadıkları Gedelli kasabasında başlarına gelen olaylar seyirciye aktarılıyor. Yeni sezonda, kasabanın yeni eğlence kaynağı Kadir'in, Süleyman'ın çocuklarıyla verdikleri amansız mücadeleyi de anlatacak olan Gönül Dağı, geçmiş sezonlarında yayınlanan özel bölümleriyle de ekrana gelmişti.

