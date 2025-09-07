Gönül Dağı yeni sezonuna gün birincisi olarak başladı!

Ekrana geldiği ilk bölümünden itibaren reytingleriyle dikkat çeken TRT 1 dizisi Gönül Dağı, altıncı sezonuna başladı. Bu sezon yenilenen oyuncu kadrosuyla ekrana gelen Gönül Dağı, 6 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen 183. bölümüyle Total grubunda 4.86, ABC1 grubundaysa 4.39 reyting alarak gün birincisi oldu.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Yaptıkları icadlarla kasabanın umudu olan amcaoğulları Taner ile Veysel'in, yaşadıkları Gedelli kasabasında başlarına gelen olaylar seyirciye aktarılıyor. Yeni sezonda, kasabanın yeni eğlence kaynağı Kadir'in, Süleyman'ın çocuklarıyla verdikleri amansız mücadeleyi de anlatacak olan Gönül Dağı, geçmiş sezonlarında yayınlanan özel bölümleriyle de ekrana gelmişti.