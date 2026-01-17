Gönül Dağı'na altıncı sezonda sürpriz isim! Aslı Omağ kadroya dahil oldu

Tam altı sezondur izleyicilerin karşısına çıkan Gönül Dağı ailesine, yeni bir oyuncu daha katıldı. Aslı Omağ, Gönül Dağı dizisinde farklı bir soluk getirecek. Oyuncu, dizide Döndü'nün ablası Ayşe karakterini canlandırıyor.

Dizinin çekildiği Eskişehir Sivrihisar'a ilk kez gelen ve hayran olan Aslı Omağ, Gönül Dağı ve canlandırdığı yeni karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ayşe karakteri hakkında Omağ, "Ayşe Gedelli'ye geri dönüyor diyebiliriz ancak şöyle de bir durum var: zaten orada yaşamış daha sonra evlenip ayrılmış köyden. Bu süreçte eşini kaybediyor ve tek başına çocuklarını yetiştirmeye çalışıyor. Okul masrafları ve yaşam telaşı derken en iyi bildiği yere geri dönüp orada ayakları üzerinde durmaya çalışıyor" dedi.

Rol arkadaşları ile karşılıklı oynamaktan duyduğu mutluluğu anlatan Omağ, "Bu dizide tanıdığım bir sürü arkadaşım ve ustalarım var. Onlarla tanışıyorum ama tabii ki ilk kez karşılıklı oynamak çok heyecan verici. Daha önce oynadığım dizilerimde kamera arkasında çalışan; bana göre esas kahraman olan arkadaşlarım var. Onlarla karşılaşmak beni çok iyi hissettirdi. Çünkü uzun süreçli bir diziye sonradan girdiğinizde ekibe adapte olmak kolay olamayabiliyor. Ancak ekip daha önceden tanıdık olunca o süreç kolaylaşıyor.

Eskişehir'e daha önce konser vermek ve özel tiyatrolar ile oyun oynamak için gelmiştim. Çok güzel bir şehir. Her şeyden önce genç nüfus ve yerleşim olarak harika bir yer. Havası çok temiz, sokakları bana İngiltere'yi hatırlatıyor. Sivrihisar'a gelince; ilk kez geliyorum ve hayran kaldım" ifadelerini kullandı.