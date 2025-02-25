Gönül Dağı'na büyük transfer! Ciritçi Abdullah'ın ağabeyi geliyor

Tam 5 Sezondur ekrana gelen TRT 1 dizisi Gönül Dağı'na Erdal Özyağcılar dahil oldu. Sanatçı dizide, Ciritçi Abdullah'ın ağabeyi Süleyman Kaya'yı canlandıracak.

Erdal Özyağcılar dizi için, "Gönül Dağı, çok doğal, çok sıcak bir dili var. Bunu önce yönetmen, sonra oyuncular, kamera, ışık, bütün set ekibi daha da üst boyuta taşıyorlar. Başarılı olmasını da buna bağlıyorum" yorumunu yaptı.

GÖNÜL DAĞI'NDA SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ

60 yıl önce Gedelli kasabasını özel nedenlerle terk eden ve bir daha dönmeyen Süleyman Kaya, başarılı ve zengin bir iş adamı olmasına rağmen yalnızlığın pençesinden kurtulamamış. O, yıllar sonra döneceği baba ocağında aradığını bulabilecek mi? Kaya ailesinde Ciritçi Abdullah dışında hiç kimsenin tanımadığı Süleyman Kaya, nelerle karşılaşacak? Süleyman, akrabalarıyla neler yaşayacak? Kaya ailesinde dengeler değişecek mi?