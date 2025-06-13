Gönül Dağı'nda büyük karar! Ramazan kasabadan ayrılıyor mu?

Gönül Dağı'nın yüz seksen ikinci bölümü, 14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları, TVR Havacılık için büyük bir atılımın eşiğindedir. Yurtdışındaki işlerin başında durması için Ramazan, kasabadan ayrılacak mıdır?

Selma'nın ameliyat olma konusu gündeme gelir. Ameliyat sırasında neler yaşanacaktır?

Süleyman'ın çocukları, amcaoğullarından rahatsız oldukları için bir plan yaparlar. Ağılda neler yaşanacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Zeynep Bostancı, Mehmet Yiğit Uzunal rol alıyor.