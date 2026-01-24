Gönül Dağı'nda büyük sınav! TVR Havacılık tehlikede mi?

Gönül Dağı ailesi, iki yüz ikinci bölümle yollarına devam ediyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın iki yüz ikinci bölümü, 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

TVR Havacılık işlemci için çare bulabilecek mi?

Uzay çalışmalarına hız kesmeden devam eden Taner, Veysel ve diğer mucit gençler beklenmedik sorunlarla karşılaşırlar... TVR Havacılık, işlemci için çare bulabilecek mi bunun cevabını Gönül Dağı'nın 202. bölümünde alacağız.

Çetin ve Esra'nın nişanında neler yaşanacak?

Taylan, kardeşi için mükemmel bir nişan yapmayı kafasına koyar. Ancak söz kesme merasiminden bir kareyi sosyal medyada paylaşan Taylan, yaşanacak sürpriz gelişmelerin de odak noktası olur... Çetin'in arkadaşları ve eski kız arkadaşı onun nişanlanacağını öğrenince kasabaya gelir. Kaya Ailesi, misafirleri hürmetle karşılar ancak özellikle Çetin'in eski kız arkadaşı Banu'nun Çetin için özel bir intikam planı vardır.

Çetin'in arkadaşları ve Kaya ailesi arasında neler yaşanacak? Banu, unutamadığı ve ayrılmayı kabullenemediği Çetin için hazırladığı planları gerçekleştirebilecek mi? Nişan töreni yapılabilecek mi? Kaya ailesini bu törende hangi maceralar bekliyor, yeni bölümde heyecanla ve keyifle izleyeceğiz.