Gönül Dağı'nda duygu yüklü bölüm! Taner hayatının kararını veriyor

Gönül Dağı'nın yüz doksan birinci bölümü, 1 Kasım Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek. Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Taner, ailesiyle daha çok vakit geçirmenin önemini fark eder. Güneş'in doğum gününü unutmasıyla hayatında yeni kararlar alır. Süleyman, geçmişinde haksızlık ettiği birinin rüyalarına girmesiyle huzursuz olur. Bu kişiyle yüzleşmek isteyen Süleyman, Taner'den o adamı bulmasını ister. Taner ve Selma o adamı bulduğunda neler olacaktır?

Veysel ve Cemile, ameliyat sonrası evlerine geri dönerler. Kenan ve Döndü'nün bakımında olan ikili, evden çıkmak için ne yapacaktır?

Taylan'ın çocukları kasabada kaybolur. Panik içinde çocuklarını aramaya başlayan Taylan, bu süreçte neler yaşayacaktır?

Ramazan Mete, okulda verilen bir ödev yüzünden üzülür. Amcaoğulları, Ramazan Mete için ne yapacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.