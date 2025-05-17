Gönül Dağı'nda Fidan fırtınası Bir yuvaya sığamamak...

Gönül Dağı'nın yüz yetmiş dokuzuncu bölümünde heyecan doruğa çıkacak, duygusal ve komik sahneler izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

FİDAN'IN HİKÂYESİNE TANIKLIK EDECEĞİZ

İnsanın kendini bir yere ait hissedememesi ne demektir bilir misiniz? Şu koca dünyaya sığamamak ne demektir? Bu bozkıra, bu gökyüzüne, bu dünyaya sığamamak ne demektir? Bir yuvaya sığamamak ama bir valize sığabilmek... İşte Fidan'ın hayatının özeti de bu... Adile'nin güzel kızı, Behçet'in büyük aşkı Fidan'ın hikâyesine tanıklık edeceğiz yüz yetmiş dokuzuncu bölümde... Behçet'le kavga eden ve ona karşı güveni sarsılan Fidan, kızgınlıkla önemli bir karar verir... Fidan'ın kararı ne? Behçet ve Ramazan, Fidan'ın bu kararını duyunca nasıl bir plan hazırlayacaklar Gönül Dağı'nın yüz yetmiş dokuzuncu bölümünde izleyeceğiz.

SELMA VE ALİ'NİN BAŞINA NELER GELECEK?

Selma, okuldaki işine geri döner ve Taner'in kendisi için hazırladığı Düldül sayesinde öğretmenlik yapmaya başlar. Bu arada kasabaya yakın bir antik kente okul gezisi düzenlenir. Ali ile birlikte geziye katılan Selma'yı tehlikeli saatler beklemektedir. Ali ve Selma gezide yaşanacak bu tehlikeyi atlatabilecek mi heyecanla izleyeceğiz.

SÜLEYMAN'IN ÇOCUKLARA SÜRPRİZİ NE OLACAK?

Doktorunun hastalığıyla ilgili güzel sözler söylemesi Süleyman'ı çok mutlu eder. Okula gittiğinde bahçedeki çocukları imkansızlıklar içerisinde oyun oynarken gören Süleyman, onlar için bir oyun sahası yaptırmak ister. Süleyman, okulda neler yaşayacak yeni bölümde izleyeceğiz.

RAMAZAN METE'NİN PLANI NASIL BOZULACAK?

Asuman'ın uyguladığı diyet sonrasında çektiği videoyla kasabada öfke patlaması yaratan Ramazan Mete, ailesine her türlü isteğini yaptırmaya başlar. Adeta krallığını ilan eder. Ancak her şey yolunda giderken Ramazan Mete'nin hiç beklemediği bir gelişme yaşanır ve bütün planlar alt üst olur. Ramazan Mete'nin planı nasıl bozulacak neler yaşanacak yeni bölümde izleyeceğiz.

HÜSEYİN'İ KURTARMAK İSTEYEN SEYFETTİN'İN YALANI VE YAŞANANLAR

Hüseyin'in daha önce borç aldığı bazı adamlar, Gedelli'ye gelir ve onu aramaya başlarlar. Bu adamlarla karşılaşan ve onları gözü hiç tutmayan Seyfettin, Hüseyin için tehlikeyi sezer ve bir yalan uydurur. Bu yalan Hüseyin Kaya ve ailesi için nelere mal olacak? Hangi komik olaylar yaşanacak yüz yetmiş dokuzuncu bölümde izleyeceğiz.