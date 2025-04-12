Gönül Dağı'nda Fidan için gerçekleri öğrenme zamanı!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, heyecanlı, eğlenceli ve hüzünlü olayların ekrana yansıtıldığı muhteşem bir bölümle daha izleyicilerle buluşuyor.

12 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek yüz yetmiş dördüncü bölümde, hem çok eğlenceli ve renkli bir düğüne hem de bu güzel etkinlik sırasında yaşanacak birbirinden ilginç olaylara tanıklık edeceğiz.

ERKAN VE FİLİZ'İN DÜĞÜN TÖRENİNDE NELER YAŞANACAK?

Filiz'i kaçırarak yıldırım nikahı kıymaya çalışan Erkan ve Filiz, ailelerin onayıyla düğün hazırlıklarına başlar. Ancak düğün günü gelecek sürpriz bir misafir, töreni kabusa döndürür... Düğüne gölge düşüren bu kişi kimdir? Uzun süredir kavuşmayı bekleyen Erkan ve Filiz nikah defterine imza atabilecek mi yeni bölümde izleyeceğiz.

SÜLEYMAN HEYET KARŞISINA ÇIKIYOR

Çocuklarının akli dengesini kaybettiği gerekçesiyle başvurduğu hastanede heyet önüne çıkan Süleyman nasıl davranacak? Süleyman akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlayabilecek mi? Heyet önünde yaşananlar Gönül Dağı'nın yeni bölümünde TRT 1 ekranlarına gelecek.

FİDAN, BEHÇET'LE İLGİLİ GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?

Hastaneden çıktıktan sonra özel hayatıyla ilgili öğrendiği gerçekleri Fidan'dan saklayan Behçet zor günler geçirmektedir. Bir daha çocuğu olmayan Meryem'i kader arkadaşı olarak gören ve ona evlilik teklif eden Behçet, ne yanıt alacak.? Fidan gerçekleri öğrenebilecek mi? Gönül Dağı'nın yüz yetmiş dördüncü bölümünde izleyeceğiz.