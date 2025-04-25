Gönül Dağı'nda fırtına yaklaşıyor! Selma'yı yıkan haber

Gönül Dağı'nın yüz yetmiş altıncı bölümü, 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları, heyetten gelen raporla Süleyman'ın bütün yetkilerinin elinden alındığını öğrenir. Süleyman'a yardım etmek için dava açmaya karar verirler. Mahkeme nasıl sonuçlanacaktır?

Selma'nın göz kararmaları gittikçe artmaya başlar. Doktordan gelen haberle Selma yıkılır. Ailece gittikleri piknik sırasında neler yaşanacaktır?

Erkan ve Filiz balayından döner. Adile ve Kiraz arasında tatlı bir rekabet başlar. İkilin arasında neler yaşanacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Tuna Orhan, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal rol alıyor.