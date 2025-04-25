İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4234
  • EURO
    43,6529
  • ALTIN
    4071.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gönül Dağı'nda fırtına yaklaşıyor! Selma'yı yıkan haber
Magazin

Gönül Dağı'nda fırtına yaklaşıyor! Selma'yı yıkan haber

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 176. bölümüyle izleyicisini yine duygusal ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Amcaoğulları, Süleyman için adalet mücadelesine girişirken, Selma'nın sağlık durumu herkesin yüreğini burkacak. Balayı dönüşü kasabada yeni bir rekabet fitilini ateşlerken, piknikte yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Gönül Dağı'nda fırtına yaklaşıyor! Selma'yı yıkan haber
ABONE OL

Gönül Dağı'nın yüz yetmiş altıncı bölümü, 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları, heyetten gelen raporla Süleyman'ın bütün yetkilerinin elinden alındığını öğrenir. Süleyman'a yardım etmek için dava açmaya karar verirler. Mahkeme nasıl sonuçlanacaktır?

Selma'nın göz kararmaları gittikçe artmaya başlar. Doktordan gelen haberle Selma yıkılır. Ailece gittikleri piknik sırasında neler yaşanacaktır?

Erkan ve Filiz balayından döner. Adile ve Kiraz arasında tatlı bir rekabet başlar. İkilin arasında neler yaşanacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Tuna Orhan, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal rol alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.