Gönül Dağı'nda heyecan dorukta! Kız isteme gerçekleşecek mi?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın iki yüz birinci bölümü, 17 Ocak 2026 Cumartesi saat 20.00'de yayınlanacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

TVR Havacılık, uzay üssünün yerinin belirlenmesiyle yoğun bir çalışmaya girer. Selma ve Cemile, eşlerinin kendilerini ihmal ettiklerini hissederler. Kocalarının dikkatini çekmek için Nazlı'nın taktiklerini uygulamaya karar verirler. Amcaoğulları, eşlerinin davranışlarını çözmeye çalışırken, kendilerini mantar ararken bulurlar. Mantar arama macerasında neler olacaktır?

Çetin ve Esra, söz kesme heyecanına girerler. Çetin'in, geçmişten gelen travmaları tetiklenir. Kız isteme merasimi gerçekleşecek midir?

Dişçi Musa ve Kenan, Döndü ve Ayşe'nin durumu için üzülürler. İkiliyi barıştırmak için bir oyun oynamaya karar verirler. Kız kardeşler barışacak mıdır?

Berk Atan ve Semih Ertürk'ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.