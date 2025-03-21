Gönül Dağı'nda hüzün rüzgarları esecek…

Beş sezondur izlenme rekorları kıran Gönül Dağı'nın yüz yetmiş birinci bölümü 22 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

AMCAOĞULLARI, SÜLEYMAN'IN İŞ TEKLİFİNE NE YANIT VERECEK?

Amcaoğullarının icatlarını gördükten sonra onlara yatırım yapma sözü veren Süleyman Kaya, isteklerini bu bölümde dile getiriyor. Amcaoğulları, iş ortaklığı teklifini kabul edecekler mi? Yaptıkları ve egosunu ortaya çıkaran davranışlarıyla amcaoğullarının tepkisini çeken Süleyman Kaya, onları ikna edebilecek mi yeni bölümde izleyeceğiz.

FİDAN İLE BEHÇET AŞKINDA NELER YAŞANACAK?

Fidan'ı kurtarmak isterken büyük bir kaza geçiren ve ameliyat olan Behçet, koltuk değnekleriyle yürüyerek hastaneden çıkar. Ancak doktorun hayatı boyunca çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini söylemesiyle şok olan Behçet, Fidan'ın telefonlarına cevap vermez ve kendisini eve kapatır. Fidan, onun bu davranışlarına bir anlam veremez ve ameliyat sıkıntısına yorar. Ancak Behçet'le karşılaştığında genç kızı hiç beklemediği tatsız bir sürpriz beklemektedir. Fidan, Behçet aşkında yaşanacak hüzünlü gelişmeleri Gönül Dağı'nın yüz yetmiş birinci bölümünde seyredeceğiz.

KASABADA YAŞANAN İNTERNET SORUNU NASIL BİR DERS VERECEK?

Kasabada yaşanan internet sorunu, Gedelli sakinlerini çok kızdırır. En son yaşanan traktör krizinin ardından gözler Ramazan ve amcaoğullarına çevrilmiştir. Bu sorun büyüdükçe büyür ve bir dizi olayın meydana gelmesine neden olur. Ramazan ve amcaoğulları, internet kabusundan nasıl kurtulacak? Yediden yetmişe herkesin internet bağımlısı olduğu Gedelli'de yaşanan bu sorun, insanlara nasıl bir ders verecek? Sevgi, hoşgörü ve bereket ayı Ramazan ayında yaşanacak duygu selini ilgiyle izleyeceğiz.

SEFER VE KİRAZ, KİRAZ'IN KÖYÜNDE NELER YAŞAYACAK?

Sefer'i doğup büyüdüğü köyüne götüren Kiraz, ona bilinmeyen yeteneklerini sergileme imkanı da bulur. Kiraz'ın geçmişine doğru yapılan bu nostaljik yolculukta genç kadının anıları canlanırken, Sefer'in eşine olan aşkı daha da artacaktır. Sefer ve Kiraz'ın bu güzel romantik yolculuğuna yüz yetmiş birinci bölümde tanıklık edeceğiz.

ELİF, KENAN VE CEMİLE'DEN DİŞÇİ MUSA'YA BÜYÜK SÜRPRİZ...

Elif, Kenan ve Cemile, Dişçi Musa'ya hiç beklemediği bir sürpriz yaparlar. Sağlık sorunlarıyla uğraşırken hüzünlü günler geçiren Dişçi Musa, ikinci baharını yaşayacağı bu sürpriz karşısında neler yapacak? Yeni bölümde seyredeceğiz.

SEYFETTİN'E KIZ İSTEME MERASİMİNDE NELER OLACAK?

Evlilik günü yaşadığı büyük hüsran sonucu içine kapanan Seyfettin, Belediye Başkanı Münir beyin isteği üzerine evlilik yolunda bir adım atmaya karar verir. Kız isteme merasiminde neler yaşanacak? Gelin adayını görünce kim şok olacak dizinin yüz yetmiş birinci bölümünde izleyeceğiz.