Gönül Dağı'nda kritik bölüm! Taner için zor karar

Altı sezondur izleyicilerin beğenisini toplayan, Gönül Dağı'nın yüz doksan dokuzuncu bölümü, 27 Aralık Cumartesi TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Kaya Ailesi, Taner'in durumu için endişelenir. Aileyi büyük bir karar beklemektedir. Taner'in tedavisi için hastaneye gitme durumu gündeme gelir. Veysel, amcaoğlunun hastaneye gitmesini önlemek için ne yapacaktır?

Taner, tedavi sürecinde Kafkas Amca adında yaşlı bir mucitle karşılaşır. Kafkas Amca, Taner'e bir emanet bırakır. Taner, emaneti bulabilecek midir?

Selma, Taner hastanedeyken aile için güçlü durmaya çalışır. Ali, babasının yokluğunda ne yapacaktır?

Hüseyin, Kadir ve Selami bozkırda altın bulurlar. Üçlüyü altınlarla nasıl bir macera beklemektedir?

Berk Atan ve Semih Ertürk'ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.