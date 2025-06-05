İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3207
  • EURO
    44,8686
  • ALTIN
    4255.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gönül Dağı'nda küskünlüklere son... Bayram heyecanı ve gözyaşı bir arada!
Magazin

Gönül Dağı'nda küskünlüklere son... Bayram heyecanı ve gözyaşı bir arada!

Gönül Dağı, bayramın ikinci günü yayınlanacak 181. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gedelli'de bayram heyecanı yaşanırken, Taner'in yaşadığı kaza Kaya Ailesi'nin gündemini sarsar. Ciritçi Abdullah, küslükleri sona erdirmek için Veysel ve Ramazan'ı anlamlı bir göreve çıkarır. Bu yolculukta onları hangi sürprizler bekliyor? Öte yandan Kiraz, katıldığı şarkı yarışmasında yeteneğiyle öne çıkar. Yarışmanın kazananı kim olacak?

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
Gönül Dağı'nda küskünlüklere son... Bayram heyecanı ve gözyaşı bir arada!
ABONE OL

Gönül Dağı'nın yüz seksen birinci bölümü, bayramın ikinci günü 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Gedelli'de Kurban Bayramı sevinci yaşanır. Taner'in dönüş yolunda kaza geçirmesi, bütün Kaya Ailesi'ni etkilemiştir. Ciritçi Abdullah, aralarındaki küskünlüğün sona ermesi için Veysel ve Ramazan'a bir görev verir.

Veysel ve Ramazan, çıktıkları yolculukta neler yaşayacaktır?

Taner ve Selma'yı aradıkları doktor ziyarete gelir. Doktor, Selma için neler söyleyecektir?

Kiraz, şarkı yarışmasına katılır. Şarkı yarışmasını kim kazanacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Zeynep Bostancı, Mehmet Yiğit Uzunal rol alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.