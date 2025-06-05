Gönül Dağı'nda küskünlüklere son... Bayram heyecanı ve gözyaşı bir arada!

Gönül Dağı'nın yüz seksen birinci bölümü, bayramın ikinci günü 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Gedelli'de Kurban Bayramı sevinci yaşanır. Taner'in dönüş yolunda kaza geçirmesi, bütün Kaya Ailesi'ni etkilemiştir. Ciritçi Abdullah, aralarındaki küskünlüğün sona ermesi için Veysel ve Ramazan'a bir görev verir.

Veysel ve Ramazan, çıktıkları yolculukta neler yaşayacaktır?

Taner ve Selma'yı aradıkları doktor ziyarete gelir. Doktor, Selma için neler söyleyecektir?

Kiraz, şarkı yarışmasına katılır. Şarkı yarışmasını kim kazanacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Zeynep Bostancı, Mehmet Yiğit Uzunal rol alıyor.