Gönül Dağı'nda Sefer ve Kiraz muradına eriyor... Düğünde muhteşem düet

Gönül Dağı'nın en sevilen kahramanlarından Sefer (Ferdi Sancar) ve altın kalpli Kiraz (Öykü Gürman) muratlarına eriyor ve çok güzel bir düğünle mutluluğa adım atıyorlar. Düğün sırasında yaşanacak heyecanlı olayları ve beklenmeyen sürprizleri ise yüz altmış yedinci bölümde soluk soluğa izleyeceğiz.

ÖYKÜ GÜRMAN VE İSMAİL ALTUNSARAY DÜET YAPTI...

Başarılı oyunculuğunun yanısıra sesi ve yorumuyla da izleyenlerin beğenisini toplayan ünlü sanatçı Öykü Gürman, Gönül Dağı'nın yüz altmış yedinci bölümünde Türk Halk Müziği'nin usta ismi İsmail Altunsaray'la düet yapıyor. Gürman, TRT 1'deki "Sen Türkülerini Söyle" Yarışması'ndaki partneri Altunsaray'la birlikte Gönül Dağı'nda "Doyulur mu Doyulur mu?" türküsünü birlikte seslendiriyor. Kiraz'ın düğününde Halk Müziği'nin ustalarından dinleyeceğimiz bu güzel türküyle 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı da bir kez daha saygıyla anmış olacağız. Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray'ın Gönül Dağı'nın 167. Bölümünde yapacağı düet, Köprü Müzik Youtube Kanalı'nda da yayınlanacak.

Gönül Dağı'nın iki sevilen karakteri Sefer ve Kiraz'ın hayat yolculuğunda dost olarak, birbirlerine destek olarak arkadaşlıkla başlayan hikayelerinin evlilikle sonuçlanacağını belirten Öykü Gürman, "Sevgi, paylaşım, dostluk, yuva olabilmek, birbirine kol kanat gerebilmek aşktan çok daha kıymetli... Öyle değil midir zaten? Hayatta her zaman o değeri görmeyi, sevmeyi, sevilmeyi isteriz. Bu, aşktan çok daha büyük, yoğun ve derin bir duygudur, insanı besleyen duygu..." dedi.

"DEĞER GÖRÜLMEK, SEVİLMEK İSTİYORUZ..."

Kiraz'ın Gedelli'de kendini ilk kez bir yere ait hissettiğini ve ilk defa aile olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden ünlü sanatçı şunları söyledi:

"Hayat herkesi kırar ama kırıldığımız yerden kimseyi suçlamadan, isyan etmeden, kendi travmalarımıza sarılıp kurban psikolojisine girmeden yaşama devam etmek zorundayız. Kiraz'ın yolu tam da böyle bir zamanda Gedelli ile ve Sefer ile kesişiyor. Aynı yerden görünmek istiyoruz. Değer görülmek, sevilmek istiyoruz. Hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz aslında..."

"GÖNÜL DAĞI, TÜRKÜLERE GÖNÜL VERMİŞ İNSANLARIN DİZİSİ"

Gönül Dağı'nın Anadolu'yu, insan olmanın erdemini, maneviyatı, aile olmayı, ne olursa olsun her zorlukta birbirine destek olmayı, yardımlaşmayı en nihayetinde özümüzü anlatan ve uzun yıllardır seyircinin çokça sevgisini kazanmış bir proje olduğunu kaydeden Öykü Gürman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Umut hep var. Hayata tutunmak için umuda ve hayal kurmaya ihtiyacımız var... Bu hafta TRT 1 ekranına gelecek yüz altmış yedinci bölümde seyircilerimize bir de sürprizimiz var. İsmail Altunsaray ile birlikte düet yapıyoruz bu bölümde. İsmail Altunsaray çok değerli bir müzisyendir. Uzun yıllara dayanıyor tanışıklığımız... Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan uzun yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Aynı zamanda 'Sen Türkülerini Söyle' Yarışması'nda jüri üyeliğini paylaştığım, çok değerli bir meslektaşımdır. Ona hayran olmamak mümkün değil... İsmail ile türkü söylemek beni çok gururlandırıyor.

"MÜZİKAL ANLAMDA DA DİZİMİZİN BAŞARISI AŞİKAR"

Gönül Dağı, türkülere gönül vermiş insanların da dizisi diyebiliriz. Aynı zamanda türkülerimizi yeni nesile aktarmak için çok güzel bir aracı ve bana da vesile oldu. Tekrar konservatuvar yıllarıma geri dönüp o yıllarda öğrendiğimiz türküleri yeniden söyleme fırsatı buldum. Daha önce 'Bu Dağlar Kömürdendir' ve 'Gidin Bulutlar Gidin' türkülerini seslendirdim Gönül Dağı için... Son olarak da İsmail ile birlikte 'Doyulur mu Doyulur mu?' türküsünü söyledik. Çok güzel bir sahne oldu. Türküler her zaman birleştiricidir, samimidir, gerçektir. Dizideki tüm oyuncu arkadaşlarımın performansları çok başarılı, herkesin sesi çok güzel ve repertuvar gerçekten çok iyi... Müzikal anlamda da dizimizin başarısı aşikar.. İzleyicimizden bu anlamda da tam not alıyor."