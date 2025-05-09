Gönül Dağı'nda Selma gözlerini kaybetti! Taner eşi için harekete geçti

Gönül Dağı'nın yüz yetmiş sekizinci bölümü, 10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Kaya Ailesi, Selma'nın gözlerini kaybetmesiyle derin bir üzüntü duyar. Selma, hayatının yeni dönemine alışmaya çalışır. Taner, eşinin hayatını kolaylaştırmak için icat yapar. Taner ne yapacaktır?

Divane, Selma'nın kör kalması sebebiyle kendisini suçlar. Ciritçi ile eski köyüne giderler. Divane ne yapacaktır?

Süleyman, ağılda yeni bir düzen oluşturur. Amcaoğulları hangi kurallarla karşılaşacaktır?

Asuman, Ramazan Mete'yi diyetisyene götürmeye karar verir. Sağlıklı yemekler yemek zorunda kalan Ramazan Mete bu durumda ne yapacaktır?