Gönül Dağı'nda Seyfettin, Hüseyin'i kurtarmak için ne yapacak?

Her hafta reyting rekorları kıran ve izleyicilerin ilgi odağı olan Gönül Dağı'nın yüz yetmiş dokuzuncu bölümü, 17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Kaya Ailesi, Taner'in doktoru bulmasını beklerken, Selma'nın okulunda bir gezi düzenlenecektir. Gezi sırasında neler yaşanacaktır?

Süleyman, doktordan aldığı iyi haberle yaşam sevincini bulur. Süleyman kasabalı çocuklar için ne yapacaktır?

Fidan, Behçet'in yalan söylemesinden dolayı kırılır. İkili arasında neler olacaktır?

Hüseyin'in borçlu olduğu kişiler kasabaya gelir. Hüseyin'i kurtarabilmek için Seyfettin ne yapacaktır?