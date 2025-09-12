Gönül Dağı'nda şoke eden değişim! Süleyman'ın çocukları TVR Havacılık'ı ele geçiriyor

Gönül Dağı, altıncı sezona yine zirvelerde girdi. Dizinin yüz seksen dördüncü bölümü, 13 Eylül akşamı ekrana gelecek.

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel, Gedelli'nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir ve Süleyman'ın çocuklarının birbirinden ilginç maceraları altıncı sezonda da büyük beğeni toplayacak. Gönül Dağı, her bölümde izleyenleri derinden etkileyecek sımsıcak aile hikâyeleri ile milyonları yine TRT 1 ekranlarında buluşturacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

TVR Havacılık hisselerinin çoğunluğu Süleyman'ın çocuklarına geçmiştir. Kaya Ailesi bu haberle sarsılırken Veysel, bu durum yüzünden kendini suçlar. Amcaoğulları TVR Havacılık için ne yapacaktır?

Taner, kasabalının bir sorununu çözmek için icat yapar. Taylan'ın bu icada tepkisi ne olacaktır?

Cemile, Veysel'in gizemli hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Döndü ile birlikte Veysel'i gizlice takip ederler. Veysel'in herkesten sakladığı sır nedir?

Selami, Rıfat ve Kadir, Taylan ve Çetin'in kasabadan ayrılması için planlar yapar. Üçlünün başına ne gelecektir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.