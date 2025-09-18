Gönül Dağı'nda Taner, kasabalıların sorununu çözebilecek mi?

Gönül Dağı 6. sezonuna da reytinglerde birinci olarak başladı. Bu sezon kadrosuna yeni isimler katan Gönül Dağı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranda olacak.

Peki Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak?

"Amcaoğulları yeniden işlere başlamaya karar vermiştir. Taner, kasabalıların sıkıntılı bir durumu için icat yapmaya karar verir. Kasabalıların sorunu çözülebilecek midir? Kaya Ailesi, Dişçi Musa'nın bir kızı olmasıyla ilgili şaşkınlık içindedir. Veysel ve Cemile arasındaki kırgınlık devam etmektedir. İkili arasında neler yaşanacaktır? Leyla, Kaya Ailesi'ne kendini sevdirmeye başlamıştır. Tanerlerin evine aile yemeğine katılır. Yemek sırasında neler yaşanacaktır?"