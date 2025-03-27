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Gönül Dağı'nda tatlı rekabet! Cemile, Asuman ve Elif karşı karşıya

TRT 1'in beş sezondur ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı, 172. bölümüyle 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Bayram coşkusunun yaşandığı kasabada amcaoğulları yeni bir görev üstlenirken, Selma'nın doğum günü için sürprizler hazırlanıyor. Öte yandan Selami'nin düzenlediği baklava yarışması, Cemile, Asuman ve Elif arasında tatlı bir rekabete sahne olacak. Kazanan kim olacak? Gönül Dağı yeni bölümüyle yine ekran başına kilitleyecek.

Haber Merkezi27 Mart 2025 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Gönül Dağı'nda tatlı rekabet! Cemile, Asuman ve Elif karşı karşıya
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Beş sezondur her hafta izlenme rekorları kıran Gönül Dağı'nın yüz yetmiş ikinci bölümü 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Kasabada bayram sevinci yaşanırken, amcaoğulları çalışmalarına devam eder. Ciritçi Abdullah beklenmedik bir şekilde işleriyle ilgili torunlarından bir şey ister. Amcaoğulları ne yapacaktır?

Taner, Selma'nın doğum gününü kutlamak için planlar yapar. Selma'nın doğum günü nasıl kutlanacaktır?

Selami, kasabada bayram şenliği yapmaya karar verir. Baklava yarışmasını duyan Cemile, Asuman ve Elif arasında tatlı bir rekabet başlar. Yarışmayı kim kazanacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Tuna Orhan, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Ayşen İnci, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal rol alıyor.

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