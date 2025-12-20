İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gönül Dağı'nda yas vakti... Taner'in acısı Gedelli'yi sarıyor
Magazin

Gönül Dağı'nda yas vakti... Taner'in acısı Gedelli'yi sarıyor

Gönül Dağı, 198. bölümünde izleyiciyi derin bir hüzne sürüklüyor. Babası İrfan'ın ani kaybıyla sarsılan Taner, acısıyla baş edemez hale gelirken hem ailesini hem de Gedelli'yi endişeye boğuyor. İçine kapanarak herkesten uzaklaşan Taner'in bozkırda yaşadığı beklenmedik karşılaşma ise hikâyenin seyrini değiştiriyor. Bu bölümde duygusal anlar, sürpriz gelişmeler ve önemli yüzleşmeler izleyiciyi bekliyor.

Haber Merkezi20 Aralık 2025 Cumartesi 08:20 - Güncelleme:
Gönül Dağı'nda yas vakti... Taner'in acısı Gedelli'yi sarıyor
ABONE OL

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın bu hafta ekrana gelecek yüz doksan sekizinci bölümünde hüzün rüzgarları esiyor. Babası İrfan'ı, ziyaretine gittiği gün kaybeden Taner, üzüntüden kahrolur. İrfan'ın vefatı tüm Kaya ailesini ve Gedelli'yi de yasa boğar.

TANER, YAŞLI BİR ADAM TARAFINDAN KURTARILIR

Arka arkaya yaşadığı büyük kayıplar sonrası yaşamı sorgulamaya başlayan, işe gitmeyen ve kendisini bir odaya kapatan Taner, başta Selma olmak üzere tüm ailesini endişelendirmektedir. Yapılan konuşmalar işe yaramaz, gün geçtikçe içine kapanan ve yemeden içmeden de kesilen Taner, Ciritçi Abdullah'ın evinde toplanan ailesinden kaçarak uzaklaşır... Aradığında Taner'e ulaşamayan Selma, eşinin başına bir şey geldiğinden korkarken tüm kasaba halkı onu aramaya başlar. Taner ise bozkırda baygınlık geçirdiği sırada yaşlı bir adam tarafından kurtarılır. Bu yaşlı adam, Taner'in yeniden eski haline dönmesini sağlayabilecek midir? Yeni bölümde izleyeceğiz.

TEKİN, ÇETİN'İN RÖPORTAJINA NE TEPKİ VERECEK?

İcat Akademisi'nin başarılı öğrencisi Burak'ın yaptığı proje büyük beğeni toplar. Bir televizyon kanalı Burak'la bir röportaj yapmak ister. Başarılı mucit, bu röportajda Çetin ve Esra'nın da yer almasını ister. Burak, Esra ve Çetin'in tv röportajı Gedelli'de büyük ses getirir. Kahvedeyken Çetin'in söylediklerini dinleyen Tekin'in tepkisi ne olacak yeni bölümde izleyeceğiz.

ŞEMSİ İNKAYA KONUK OLUYOR

Şemsi İnkaya, Gönül Dağı'nın yüz doksan sekizinci bölümüne konuk oyuncu olarak renk katıyor. İnkaya, dizide Taner'i kurtaran ve ona bilgece öğütler veren yaşlı adamı canlandırıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.