Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye renk katacak! Bomba isim kadroda

Cumartesi akşamlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, beşinci sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezon finaline sayılı bölümler kala, dizinin kadrosuna Tuna Orhan'ın katıldığı öğrenildi.
Tuna Orhan, Eskişehir'de çekilen Gönül Dağı dizisinin kadrosuna "Baklavacı Kahraman" karakteriyle dahil oldu. Sevilen dizinin, bir aksilik yaşanmazsa 182. bölümde sezon finali yapması planlanıyor.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal, Cemil Şahin, Elif Sevinç rol alıyor.