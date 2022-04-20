90'lı yılların ünlü gruplarından Laçin'in üyesi Serkan Çağrı, son zamanların trend şarkısı "Samsak döveci" ile ilgili sosyal medya açıklamaları sonrası magazin gündeminde sıkça yer aldı. Peki Grup Laçin üyesi Serkan Çağrı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Grup Laçin üyesi Serkan Çağrı hayatı ve biyografisi

'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın arası "Samsak döveci" türküsü nedeniyle açıldı.

Serkan Çağrı, Elif Doğan'ın sosyal medyada trend olan "Samsak döveci" adlı şarkıyı seslendirmesi sorası, "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür." şeklinde açıklama yaptı. Peki Serkan Çağrı kimdir? İşte Serkan Çağrı hakkında merak edilenler...

Serkan Çağrı, 1976 yılında Edirne Keşan'da dünyaya geldi. Türk klarnet virtüözü ve akademisyen olan Serkan Çağrı, 2017 yılından itibaren Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğini yapmıştır.

Henüz 7 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Çağrı, 13 yaşında Erguvan Festivali kapsamında yaş ortalamasının 40 olduğu yarışmada özel ödüle layık görülerek başarısını kanıtladı.

1995'te Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na başlayan Serkan Çağrı, 1998 yılında İTÜ Devlet türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yapmıştır. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak başlayan ünlü isim, Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ardından Bakü Müzik Akademisi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Serkan Çağrı TRT bünyesinde görev alan TV ve Radyo yapımcısı Ebru Çağrı ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

SERKAN ÇAĞRI ALBÜMLERİ

Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar'ın yazıp sahnelediği "Düş ve Klarnet" adlı oyunun müziklerini yaptı.