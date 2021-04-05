05 Nisan 2021 Pazartesi 15:25 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:25

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de Saba Tümer, Nusret ve Jack Dorsey'in furyasına dahil oldu. Ergen, NFT (Non-Fungible Token/ benzersiz dijital varlık) yöntemi ile sözünü satışa çıkardı.



Ergen, sözün satışından elde edilecek geliri kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, 'Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen "Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz" dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.' ifadelerini kullandı.