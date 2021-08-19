Güldür Güldür Show'dan ayrılan Ecem Erkek'e teklif yağıyor!

19 Ağustos 2021 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:14

Yeni sezonda kadrosunda olmayacağı 'Güldür Güldür Show'da 'Naime' karakteriyle alkış alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek, dizilerin yanı sıra dört sinema filmi ve iki reklam filmi teklifi de aldı.

'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' filmindeki rolüyle büyük beğeni kazanan Ecem Erkek, bir süre önce 'Güldür Güldür Show'un kadrosundan ayrılmıştı. Artık farklı işler yapmak isteyen oyuncu, yapımcıların gözdesi olmuş durumda.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yapımcıların adeta kapısını aşındırdığı Ecem Erkek'e yeni sezon için tam 12 dizi teklifi geldi.

Yeni sezonda kadrosunda olmayacağı 'Güldür Güldür Show'da 'Naime' karakteriyle alkış alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu, dizilerin yanı sıra dört sinema filmi ve iki reklam filmi teklifi de aldı.

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Önce biraz tatil yapmayı planlayan Ecem Erkek'in, sonrasında senaryoları okuyarak, yeni sezon için bir karar vereceği öğrenildi.

Ecem Erkek, 'Güldür Güldür'e böyle veda etmişti:

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de 'Güldür Güldür' öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon 'Güldür Güldür'de olmayacağım. Bir sonraki durakta görüşelim."