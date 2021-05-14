14 Mayıs 2021 Cuma 15:17 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 15:17

Başarılı oyuncu Gülenay Kalkan, Yasak Elma dizisinden sonra yeni başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin (Mendirman Celaleddin) dizisinde oynayacak. Dizide Türkan Hatun karakterine hayat verecek olan Gülenay Kalkan, kendisi gibi usta bir oyuncu olan ve 2 sene önce hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu ile evliydi. Peki Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Gülenay Kalkan'ın oynadığı diziler, hayatı ve biyografisi

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan 26 Nisan 1959 doğumlu Türk oyuncudur.

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.

GÜLENAY KALKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1991 - Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi

2002 - Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi

2003 - Estağfurullah Yokuşu - Günseli - Televizyon dizisi

2004 - Ağa Kızı - Televizyon Dizisi

2005 - Gümüş - Televizyon Dizisi

2007 - Benden Baba Olmaz - Suzan - Televizyon Dizisi

2007 - Sır Gibi - Nevra - Televizyon dizisi

2009 - Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi

2011 - Mazi Kalbimde Yaradır - Suzan - Televizyon dizisi

2011 - Sümelanın Şifresi: Temel - Asiye - Sinema Filmi

2013 - 2014 - Bugünün Saraylısı - Rezzan Ataman - Televizyon dizisi

2015 - Kocan Kadar Konuş - Gönül -Sinema Filmi

2015 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Gönül - Sinema Filmi

2016 - Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi

2016 - Anne - Cahide Güneş - Televizyon dizisi

2020 - Yasak Elma - Feride Taşkın - Televizyon dizisi

2021 - Mendirman Celaleddin - Türkan Hatun - Özbek dizisi