Gülperi neden yok 4 Ocak Show TV yayın akışı Gülperi 17. yeni bölüm ne zaman?

Gülperi 17. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Ocak Show TV yayın akışı dizinin fanları tarafından araştırılırken Gülperi neden yok? Show TV’de her Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Gülperi dizisinin 17. yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Ekranlarının başına geçen dizinin fanları karşısında Gülperi dizisini göremeyince hayal kırıklığı yaşadılar. Peki, Gülperi 17. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Dizinin son bölümünde; Eyüp'ün geri dönüşü herkeste şok etkisi oluşturur. Geçmişte yaşananlar gün yüzüne çıkarken, Bedriye'nin yeni kabuk bağlayan yarası yeniden kanamaya başlar. Ailesinin başına gelenleri öğrenen Eyüp'ün ise gözü döner ve hemen harekete geçer. Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anlar. Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar verir. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döner. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir ise pes etmez ve onun kayıp yıllarını araştırmaya devam eder. Öğrendiği gerçeklerle Gülperi ve çocukların da hayatının tehlikede olduğunu anlar. Gülperi ise çocuklarının mutluluğu ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğine gelir. GÜLPERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Dizilerin yılbaşı haftası nedeniyle tatile girmesinden ötürü birçok dizi yeni bölümlerini gelecek haftalara saklıyor. Gülperi 17. yeni bölümün de 25 Ocak Cuma akşamı Show TV’de yayınlanması bekleniyor. SHOW TV YAYIN AKIŞI Show TV’nin yayın akışında bu akşam saat 20:00’de Kayıp İnci isimli yerli film başlayacak. Ardından saat 22:30’da Gülperi dizisinin son bölümünün tekrarı yayınlanacak. GÜLPERİ DİZİSİNİN KONUSU Çekimlerine geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlanan ve Gaziantep’te devam eden dizinin merakla beklenen setinden ilk kareler, yeni sezona damga vuracak ekranların yeni ikilisi Timuçin Esen ve NurgülYeşilçay'dan geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak dizinin sarsıcı hikayesi de kadrosu kadar izleyicisini derinden etkileyecek. Dizide Nurgül Yeşilçay, Gülperi karakterine, Timuçin Esen ise Avukat Kadir karakterine hayat verecek. Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandırıyor. Eşinin ailesi tarafından zihinleri bulandırılmış ve engel olamadığı için ellerinden kayıp gitmeye başlamış üç çocuğunun kalbini yeniden kazanmak, kendi adını onların diline yeniden “anne” olarak kazımak için savaşan Gülperi'nin yürek burkan hikayesi yeni sezonda ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak. Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin dizide en büyük destekçisi ise başarılı oyuncu Timuçin Esen’in canlandırdığı avukat Kadir karakteri olacak. Gülperi; mücadelesinde hiç beklemediği kadar yanında olan Kadir'in desteği ile karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak. GÜLPERİ DİZİSİ OYUNCULARI

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Oyuncu profili

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir’in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir’i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Oyuncu profili

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

YAKUP TAŞKIN (TARIK PABUÇÇUOĞLU)

Varlıklı bir toprak ağasıdır. Taşkın sülalesinin başıdır. Parası ve kudreti tartışılmazdır. Herkese gücü ve söz yeten Yakup’un sözü bir tek oğlu Eyüp’e geçmemiştir. Her şeyini bırakacağı büyük oğluyla anlaşmazlıklar yaşar ve onu kaybeder. Evladıyla yaşadığı bütün sorunlardan ve kaybından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır. Eyüp’ten kalan üç torununa her türlü imkanı sağlar. Gülperi’nin hapse girmesiyle torunlarını kendi kuralları içinde yetiştirip arzu ettiği insanlara dönüştürmeye başlamıştır. Gülperi’nin gelip torunlarını elinden alma fikrinden korkmaz. Çünkü kudretiyle ile Gülperi’yi ortadan kaldıracağından ve hayatlarından ebediyen çıkaracağından emindir. Olaylar istediği gibi gelişmediğinde elini kirletmekten çekinmeyen Yakup Taşkın Gülperi’nin ilk raundu kazanmasıyla çılgına döner. Gülperi çocuklarını alarak ilk kurşunu sıkmış ve savaşı başlatmıştır. Yakup Taşkın’ın onu yok edip bu savaşı kazanmaktan başka amacı yoktur.

Oyuncu profili

Tarık Pabuçcuoğlu, 14 Ocak 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden yatılı olarak mezun olmuştur. Ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Devekuşu , Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. İkinci Bahar dizisinde Kebapçı Rakkas olarak tanındı. Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Gülperi dizisinde Yakup Taşkın rolünü canlandırmaktadır.