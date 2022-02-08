Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yasında? İşte Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali

8 Şubat 2022 Salı 12:53 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 12:53

Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yasında? Fit görüntüsü ve tarzıyla adından söz ettiren modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali görenleri şaşırttı. Ünlü modacı hem özel hayatı hem de katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

40 yaşında olan Gülşah Saraçoğlu ilk moda çalışmalarını Hande Yener için yapmıştır. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır. Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 2018 yılında ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NUN ESKİ HALİ

Gülşah Saraçoğlu'nun bir dönem kilolu olduğu biliniyor. Zayıflamak için operasyon geçiren Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali görenleri bir hayli şaşırtıyor.

Eski kilolu halleri merak edilen ünlü modacı zayıflayarak adeta başka biri oldu. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali...