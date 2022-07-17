Gülşen Bubikoğlu, başrolünü Tarık Akan ile üstlendiği Ah Nerede filminin dizi versiyonunun yeniden çekilmesi üzerine gündeme geldi. Bubikoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları görenleri hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Yıllardır bir projede yer almayan Gülşen Bubikoğlu, sevenleri tarafından hala merakla takip ediliyor. 1975 yapımı Ah Nerede filminin diziye uyarlanmasının ardından yeniden gündeme gelen filmde Gülşen Bubikoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. Yeşilçam'ın efsane ismi, adeta yıllara meydan okuyor. Peki Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

GÜLŞEN BUBIKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gülşen Bubikoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi. Oyuncu olmadan önce bir süre modellik yaptı.

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi.

1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi.

Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı.

Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, hayranları ile iletişimini koparmıyor.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN KAÇ TANE FİLMİ VAR?

Gülşen Bubikoğlu 1973 yılında, SES dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanan yıldız isim, 1973 yılında çekilen Yaban adlı filmle sinemaya adım attı.

1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi.

Gülşen Bubikoğlu 1973 - 1998 yılları arasında 50'den fazla filmde başrol oynadı.