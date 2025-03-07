Güneş Bebek kaybolur! Gönül Dağı'nda korku dolu günler...

TRT 1'de beş sezondur evlere konuk olan Gönül Dağı, bu hafta da yine heyecanlı, hüzünlü ve eğlenceli sahnelerle dopdolu bir bölümle geliyor.

BİR BAŞKADIR GEDELLİ'DE RAMAZAN

Bereket, sevgi ve hoşgörü ayı, "On bir Ayın Sultanı" Ramazan Gedelli'de kutlamalarla başlar... Mübarek Ramazan ayında birbirlerine kenetlenen, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularıyla dolup taşan kasabalılar, Süleyman'a da sahip çıkar... Kasabada tura çıkan Süleyman'ı zorla eve buyur ederek iftarda misafir edenler onu şaşkına çevirir. Sahurda ve iftarda bir araya gelip eğlenceli saatler geçiren Kaya ailesi, bozkırda yaşanan Ramazan akşamları Süleyman'ı nostaljik bir yolculuğa çıkaracaktır...

RAMAZAN GÜNEŞ BEBEĞİ KAYBEDER

Güneş bebeği prensesler gibi büyüten, gözünden sakınan Selma öğretmen, Ramazan kumanyalarını dağıtan ekibe katılınca çocuğunu Taner ve amcaoğullarına emanet eder. Güneş bebeği gezdirmek için dışarı çıkaran Ramazan, bir fırının önünde çocuğu başka bir çocukla karıştırır... Geri döndüğünde acı gerçek ortaya çıkar. Güneş bebek yerine esmer bir erkek bebek arabada yatmaktadır. Taner ve Veysel şok olurlar. Güneş bebeği aramaya başlarlar. Jandarmaya haber verirler. Selma eve dönmeden çocuğu bulabilecekler mi? Selma, bebeğinin kaybolduğunu öğrendiğinde nasıl bir tepki gösterecek Gönül Dağı'nın yeni bölümünde izleyeceğiz.

BEHÇET'İN BAŞINA NE GELECEK?

Hem maddi sorunlar hem de annesinin yaptığı eleştiriler yüzünden kendisine iş arayan Fidan, büyük bir marketin depo bölümünde kendisine iş bulur. Yoğun bir tempoda çalışan Fidan, hangi tehlikeyle karşılaşacak? Behçet'in başına hangi olay gelecek? Hüzün ve heyecanın doruğa çıkacağı sahneleri Gönül Dağı'nın yüz altmış dokuzuncu bölümünde seyredeceğiz.