Gürkan Uygun: Oyuncunun tek derdi, hayat boyu oynamaktır
Payitaht “Abdülhamid” dizisinde “Halil Halid Bey” karakterini canlandıran Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi’nin kariyerinde önemli bir yeri bulunduğunu belirterek “Bir oyuncunun tek derdi hayatı boyunca oynayabilmektir” dedi.
Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen Türk Film Haftası’nın onur konuğu olarak Bosna Hersek’e gelen Uygun “Bir oyuncu, kariyerinde basamak basamak çıkar ama benim Memati’den sonra öyle olmadı. O basamağa adımımı attım, bir anda beni tramplen gibi 5-6 basamak yukarı fırlattı. Ses, bizim en kuvvetli enstrümanımız. Onu istediğimiz boyuta da getirebiliyoruz, oradan bir başka karakter de yaratabiliyoruz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.