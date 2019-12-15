Gürkan Uygun: Oyuncunun tek derdi, hayat boyu oynamaktır

Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen Türk Film Haftası’nın onur konuğu olarak Bosna Hersek’e gelen Uygun “Bir oyuncu, kariyerinde basamak basamak çıkar ama benim Memati’den sonra öyle olmadı. O basamağa adımımı attım, bir anda beni tramplen gibi 5-6 basamak yukarı fırlattı. Ses, bizim en kuvvetli enstrümanımız. Onu istediğimiz boyuta da getirebiliyoruz, oradan bir başka karakter de yaratabiliyoruz” diye konuştu.