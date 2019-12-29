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Magazin

Gurur duyduk

Sanat dünyasının ünlü isimleri, yerli otomobilin tasarımına ve özelliklerine tam not verdi. Sosyal medyada duygularını ifade eden ünlüler “Gurur duymamak elde değil” dedi.

29.12.2019  01:35 - Güncelleme: 29.12.2019  01:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Gebze’de tanıtılan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili, tasarımı ve özellikleriyle sosyal medyayı salladı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de, görücüye çıkan yerli otomobil ile ilgili paylaşım yaptı.

Birçok ünlü isim sosyal medyada “Gururlanmamak elde değil”, “Gurur duyduk” notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı. Şarkıcı Alişan twitter hesabından ‘Gurur duyduk’ notu ile yerli otomobile dair kareleri paylaşırken Bülent Serttaş “Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda ‘milli’ duruşun en güzel meyvesi... Görür görmez kalktım ayakta alkışladım... Bugün takdir günüdür. Emeği olan kim varsa Allah onlardan razı olsun. Adı Vatan olsun...” dedi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da yerli otomobile ilişkin paylaşımında, “Türkiye’nin otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Bakanımız Mustafa Varank’a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler” diye yazdı. Uğur Işılak ise “Helal olsun emeği geçenlere” notu ile yerli otomobilin üreticilerini övdü. 

MİLES SİPARİŞ VERDİ

Fettah Can sosyal medya hesaplarında “Gururlanmamak elde değil” yazıp yerli otomobilin fotoğraflarına yer verdi. Demet Akalın da, nazar boncuğu emojisi ile yerli otomobil paylaşımında bulundu. Mustafa Ceceli ise “Ön sipariş açılsın, sıradayız muhteşem görünüyor... Made in Türkiye... Bize de bu yakışır...” notunu düştü. Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye’ye yerleşen ABD’li şarkıcı Della Miles, yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı. Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum” diye yazdı.  

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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