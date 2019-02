Hadi İpucu 5 Şubat sorusu: Tussauds Müzesi'nde balmumu heykeli sergilenen oyuncu kimdir?

5 Şubat Hadi İpucu sorusu: Tussauds Müzesi’nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilendi? Hadi İpucu cevabı: İstanbul’daki Madame Tussauds Müzesi’nde MURAT BOZ’un balmumu heykeli serginlenmeye başlamıştır. Hadi bugün 11:30 yarışması ile takipçileri ile buluşuyor. Her gün saat 11:30'da ve akşam kuşağında 20:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor.



Hadi ipucu sorusu yayınlandı. 5 Şubat tarihli Hadi ipucu sorusu araştırılmaya devam ediliyor. İlki 184 yıl önce Londra'da açılan ve şu an İstanbul dahil 24 ayrı ülkede bulunan ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'un ismini duymayan var mı sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz da bu müzeyle alakalı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki Madame Tussauds Müzesi’nde hangi oyuncunun balmumu heykeli sergilenmeye başlanmıştır? İşte 5 Şubat Hadi ipucu sorusu…



İstanbul’daki Madame Tussauds Müzesi’nde MURAT BOZ’un balmumu heykeli serginlenmeye başlamıştır.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, 7 Mart 1980 doğumlu Türk şarkıcı ve söz yazarı. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.



Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve farklı müzik ödülleri kazandı. 2008'de ilk EP çalışması olan Uçurum ile dinleyicisinin karşısına çıktı ve bu EP'de yer alan aynı adlı şarkısı Türkiye resmî listesinde beş numaraya kadar yükseldi. 2009 başında ikinci stüdyo albümü Şans'ı yayımladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarına klip çekti. 2010'da "Hayat Sana Güzel" single'ını satışa sunduktan sonra, Mayıs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden'i yayımladı. Albümdeki "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" şarkıları Türkiye'de bir numaraya yerleşti. Şarkıcı, 2013 yılında "Vazgeçmem" single'ını tanıttı. Kasım 2014'te, Büşra Pekin ile başrollerini paylaştığı Hadi İnşallah vizyona girdi.



Son günlerde Aslı Enver'le yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelmektedir.

MADAME TUSSAUD TARİHİ



Maria Tussaud 1761 yılında Strazburg,Fransa’da Marie Grosholtz olarak doğdu.Annesi, balmumu konusunda uzman olan Dr.Philippe Curtius evinde-Bern,İsviçre’de-hizmetçi olarak çalıştı.Curtius Tussaud’a bal mumu modelleme sanatını öğretti.



Tussaud ilk balmumu heykelini – Voltaire’nin heykelini- 1777 yılında yaptı.Bu sırada modellediği ünlü insanlar arasında Jean-Jacques Rousseau ve Benjamin Franklin[1] de mevcuttur.Fransız Akımı sırasında öne çıkan kurbanları da modelledi.

Hadi Nedir?



Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün hatta bazı günler günde 2 kez canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Bu yarışmada puan yerine para kazanırsın. Hem de Türk Lirası olarak kazandığın paran bakiyene yarışma sonrasında anında yatar.



Hadi Bilgi Yarışması Ücretli midir?



Hadi Bilgi Yarışması ücretli bir uygulama değildir. Dilediğin zaman telefonuna ya da tabletine indirip sen de yarışmaya katılabilirsin.



Hadi Bilgi Yarışmasını Apple Store ya da Google Play üzerinden indirebilirsin.



Hadi Bilgi Yarışması Gerçek para mı veriyor?



Evet, yarışmadan kazandığın para Hadi Bilgi Yarışması hesabına yatar ve hesaptaki para 20 TL’ye ulaşınca istediğin gibi çekebilirsin.



Hadi Bilgi Yarışmasından Kazandığım parayı nasıl çekerim?



Uygulamanın ana sayfasında bulunan bakiyeye tıkla iban numaranı gir ve kazandığın parayı hesabında gör…



Hadi Bilgi Yarışmasını Nasıl Oynarım?



Öncelikle uygulama marketlerinden Hadi Bilgi Yarışmasını indir ve kur.



Uygulamayı açtığında senden telefon numaranla kayıt olman istenecek.

Kullanıcı adını ve gerekli bilgileri gir ve yarışma saatini bekle

Yarışmaya katıldığında sorulan soruları sana verilen süre sona ermeden doğru olarak cevapla.

Eğer tüm soruları doğru bilirsen ödüle hak kazan.



Cep telefon numaram neden gerekli?



Hesap onaylanması ve hesap güvenliği için bu işlem gerekli.



Peki Hadi bu parayı nereden ve nasıl dağıtıyor?



Şirket yatırımcıları, sponsorlar ve reklam verenler tarafından elde edilen paralar kullanıcılara dağıtılıyor.



Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben joker kazanamadım?



Doğru referans kullanıcı adını girildiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında sen de joker hakkını kazanacaksın. Uygulamaya kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.



Kaç tane joker kazanabilirim ve bu jokeri nasıl kullanırım?



Arkadaşlarını davet ederek joker kazanabilirsin. Ayrıca uygulama üzerinden gönderilen mesajlarda ya da hadi instagram adresinden gönderilen mesajlarda yer alan görevleri yerine getirerek joker kazanabilirsin. Kazandığın bu jokerlerin sadece 1 tanesini sadece bir yarışmada kullanabilirsin.



Kayıt olurken kullandığım kullanıcı adımı sonradan değiştirebilir miyim?



Maalesef kullanıcı adını değiştirmen mümkün değil.